العاب باريس 2024 - تركيز جناح تونسي في تظاهرة "محطة افريقيا" للترويج للسياحة والثقافة التونسيتين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669cf1e6e64a02.32588659_migehonfkpljq.jpg width=100 align=left border=0>

بالتوازي مع المشاركة التونسية في دورتي الألعاب الأولمبية والبارلمبية باريس 2024، وضع الديوان الوطني التونسي للسياحة بدعم من سفارة تونس بباريس برنامجا ثريا ومتنوّعا للترويج للسياحة والثقافة التونسيتين من خلال المشاركة في عديد الفعاليات مع عدد من الدول الافريقية والعربية على غرار تظاهرة "محطّة افريقيا" التي تمّ افتتاحها رسميا امس السبت وتتواصل إلى غاية يوم الأحد 11 أوت القادم بمبادرة من بلدية "ايل سانت دوني" .



وتتمثل المشاركة التونسية حسب ما علمت به وكالة تونس افريقيا للانباء من مصادر دبلوماسية تونسية بباريس في تظاهرة "محطة افريقيا" في تركيز جناح يشتمل على عدّة أنشطة لإبراز ثراء المخزون الثقافي والحضاري لتونس وللتعريف بالصناعات التقليدية في مجالات المفروشات والمجوهرات والحرف اليدوية وفنون الطهي والمأكولات التقليدية واللباس التقليدي إضافة إلى التعريف بخزف سجنان و"الهريسة" التونسية المسجّلين على قائمة التراث العالمي اللامادي لليونسكو.

كما يشهد الجناح التونسي مشاركة حرفيين وفنانين تونسيين سيقدّمون عروضا حيّة لفائدة الزائرين الى جانب تنظيم ورشات تفاعلية في مجال الفسيفساء والعنبر النباتي والحياكة.



...





وقد حضر حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تعرف مشاركة قرابة 20 دولة افريقية ضياء خالد سفير تونس بباريس الى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين الفرنسيين على غرار وزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية والبرالمبية أميلي أوديا كاستيرا وأعضاء من البرلمان الفرنسي ورئيس بلدية "ايل سانت دوني" ورؤساء لبعثات ديبلوماسية وممثلين عن لجان وطنية أولمبية وممثلين عن وسائل إعلام دولية.



وتجدر الاشارة الى ان تونس تشارك برياضييها في دورة الالعاب الاولمبية ستقام من 26 جويلية الجاري الى 11 اوت 2024 وكذلك في دورة الالعاب البارلمبية المقررة من 28 اوت الى 8 سبتمبر 2024.