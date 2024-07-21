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قربة ومنزل تميم وقليبية والتجمعات السكينة المجاورة تسجل اضطرابا في التزود بماء الشرب

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Publié le Dimanche 21 Juillet 2024 - 12:46 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تسجل مدن قربة ومنزل تميم وقليبية والتجمعات السكينة المجاورة اضطرابا في توزيع الماء الصالح للشرب، وفق بلاغ اصدرته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاحد.

واكدت انه سيتم استئناف عملية التزود بصفة طبيعية تدريجيا بداية من منتصف ليل اليوم الأحد.

...

وعزت الشركة هذا الاضطراب الى تسجيل نقص في كميات المياه المنتجة بمحطة المعالجة بمركب بلّي جراء تغير نوعية المياه الخام المتأتية من قنال مياه الشمال



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