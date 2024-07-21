رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "الساحة جاهزة" لإقامة أولمبياد باريس 2024

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أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أن "الساحة جاهزة" لإقامة الدورة الأولمبية حيث قامت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس-2024 بإبلاغ المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية بمراحلها النهائية من الاستعداد أمس السبت.



وقال باخ " أنا الآن متواجد بنفسي. لقد أمضيت هنا أكثر من أسبوع، وأينما جئتم وذهبتم ترون أن الأضواء مضاءة باللون الأخضر. التحضيرات تسير بشكل جيد للغاية. والساحة جاهزة".

وأفادت اللجنة المنظمة بأنها في المرحلة النهائية. فما يقرب من نصف جميع اللجان الأولمبية الوطنية متواجدة الآن في باريس، حيث يعيش بالفعل ألفي رياضي في القرية الأولمبية ويتدربون.



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ومن المقرر أن تقام المنافسات الأولى في 24 جويلية، قبل يومين من حفل الافتتاح، فيما بيعت 8.8 مليون تذكرة حتى الآن.

وأضاف باخ قائلا "لدينا لجنة منظمة يقظة, لا تتجاهل أي نوع من التحديات التي تواجهكم دائما عندما تنظمون أكثر الأحداث تعقيدا في هذا العالم. وكل ذلك يمكن أن يعطينا ثقة كبيرة حقا في التطلع إلى هذه الألعاب".