النادي الافريقي يتعاقد مع الاوغندي كينيث سيماكولا الى غاية 2026

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اعلن النادي الافريقي، اليوم السبت، تعاقده مع اللاعب الدولي الاوغندي كينيث سيماكولا الى غاية 2026.

ويشغل هذا اللاعب، البالغ من العمر 21 سنة، خطة متوسط ميدان دفاعي كما يمكن له اللعب في محور الدفاع او كظهير ايمن.

وكان فريق الاحمر والابيض عزز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بكل من معتز الزمزمي (2026) وحمزة الخضراوي (2027) وياسين بوعبيد (2026).

ويستعد النادي الافريقي للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب الفرنسي دافيد بيتوني.