جندوبة: تشكيات من تردي خدمات المستشفى الجهوي بجندوبة ومركز الامراض السرطانية التابع له

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أعرب عدد من المرضى المتوجهين والموجهين الى المستشفى الجهوي بجندوبة ومركز الامراض السرطانية بذات المستشفى عن استيائهم من تردي الخدمات الصحية، وذلك في ظلّ غياب عدد من المعدات أو تعطّلها منذ مدة ليست بالقصيرة على غرار آلة المفراس (السكانير)، ونقص عديد الأدوية، وغياب بعض التحاليل المخبرية، وعدم توفر مختصين قادرين على قراءتها، وبُعد المواعيد خاصة منها المتعلقة بأمراض خطيرة.



وقال عدد من المرضى، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن معاناة التنقّل لمسافات طويلة لم تشفع لهم في الحصول على خدمات مقبولة، حيث بات أغلبهم يخيّر التحوّل الى المصحّات والمخابر الخاصة لإجراء التحاليل والصور اللازمة وقراءتها على نفقتهم الخاصة على الانتظار لأشهر دون ثقة واضحة في المواعيد التي تدوّن على صفحات الدفاتر او الوصفات الطبية والوثائق الإدارية، على حدّ قولهم.

وطالبوا، في ذات السياق، السلط العليا، بالتدخل لتمكينهم من حقوقهم المضمونة، ودعم المستشفى الجهوي بالأدوية والمعدات اللازمة، وفق تعبيرهم.



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في المقابل، لم يتسن لصحفي وكالة "وات" الحصول على توضيحات بخصوص هذا الموضوع من إدارة المستشفى الجهوي بجندوبة والإدارة الجهوية للصحة.