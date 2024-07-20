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سليانة: تعزيز اسطول الإدارة الجهوية للتطهير بعدد من المعدات

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Publié le Samedi 20 Juillet 2024 - 18:07 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تعززت الإدارة الجهوية للتطهير بولاية سليانة، أمس الجمعة، بعدد من المعدات (شاحنة مزدوجة وشاحنة شفط)، في إطار تدعيم أسطولها، وذلك إثر مخرجات اليوم الجهوي للبيئة المنتظم بمقر الولاية يوم الأربعاء المنقضي، وفق المدير الجهوي بالديوان الوطني للتطهير وليد الصامتي
و أبرز الصامتي في تصريح اليوم السبت لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أهمية هذه المعدات الثقيلة في تلبية حاجيات المواطنين خاصة خلال موسم نزول الأمطار بكافة المعتمديات، وأشار إلى أن الأسطول بات مكتملا، ما من شانه ان يعزز عمل الأعوان ويمكنهم من حلحلة جملة من الإشكاليات العالقة.
كما ابرز الصامتى انه من المنتظر تدعيم الجهة بشاحنة مزودوجة جديدة في الثلاثي الرابع من سنة 2024


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