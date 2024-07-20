النادي الصفاقسي يتعاقد مع محمد الضاوي "كريستو" على سبيل الاعارة مع إمكانية الشراء

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أعلن النادي الصفاقسي ضم المهاجم محمد الضاوي "كريستو" بناء على عقد إعارة لموسم واحد قادما من الأهلي المصري.

وقال فريق عاصمة الجنوب في بيان مقتضب نشره على صفحته الرسمية مع صورة اللاعب بألوان النادي "مرحبا بك كريستو في قلعة الأجداد ... كريستو صفاقسي لمدة موسم مع أحقية الشراء".

وضمن النادي الصفاقسي تأهله للمنافسة في كأس الكونفدرالية الافريقية الموسم المقبل عندما احتل المركز الثالث في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الموسم الماضي.

وانضم كريستو (21 عاما) إلى الأهلي المصري في 2023 قادما من النجم الساحلي في صفقة بلغت قيمتها 1.3 مليون دولار لكنه فشل في فرض نفسه اساسيا مع الفريق القاهري.



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وكان فريق عاصمة الجنوب تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع المدرب البرتغالي الكسندر سانتوس اضافة للاعبي الوسط فراس السكوحي والبرتغالي بيدرو سا الى 2026 والظهير الايمن التونسي الفرنسي جاني دانجيلو الى 2029.