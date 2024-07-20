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توزر: السيطرة على حريق بواحة توزر القديمة تسبب في حرق حوالي 600 من أصول النخيل بين حرق كلي وجزئي

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Publié le Samedi 20 Juillet 2024 - 07:14 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تم مساء يوم أمس الجمعة السيطرة على حريق نشب في أحد أجزاء واحة توزر القديمة وذلك بعد أكثر من أربع ساعات من التدخل من طرف فرق الإطفاء بحسب ما أفاد به وات المدير الجهوي للحماية المدنية بلال الوصيفي وتم بداية من التاسعة مساء عمليات التبريد.

وأضاف المصدر ذاته أن الحريق أتى على حوالي 4 هكتارات وتسبب في حرق حوالي 600 من أصول النخيل بين حرق كلي وجزئي إلى جانب مساحات من الأعشاب والجريد الجاف مضيفا أن التدخل تم بواسطة فرق الإطفاء الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للحماية المدنية بمعاضدة دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية من خلال شاحنة إطفاء.

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