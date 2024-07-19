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بنعروس : الإطاحة بعنصر تكفيري صادرة في شأنه احكام سجنية(الحرس الوطني)

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Publié le Vendredi 19 Juillet 2024 - 22:21 قراءة: 0 د, 18 ث
      
في إطار تعقب العناصر التكفيرية المفتش عنها، تمكنت دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني ببنعروس من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل " الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادرة في شأنه أحكام سجنية.

وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني.

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