بنعروس : الإطاحة بعنصر تكفيري صادرة في شأنه احكام سجنية(الحرس الوطني)

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في إطار تعقب العناصر التكفيرية المفتش عنها، تمكنت دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني ببنعروس من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل " الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادرة في شأنه أحكام سجنية.



وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني.





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