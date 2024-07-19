بنعروس : الإطاحة بعنصر تكفيري صادرة في شأنه احكام سجنية(الحرس الوطني)

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في إطار تعقب العناصر التكفيرية المفتش عنها، تمكنت دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني ببنعروس من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل " الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادرة في شأنه أحكام سجنية.
وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني.
وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني.
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