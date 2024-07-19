ادارة التجهيز بمدنين تحثّ القاصدين جربة على استعمال الطريق برا لتفادي الضغط والاكتظاظ بالبطاحات

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نظرا للضّغط الكبير الذي تعرفه بطاحات الجرف – أجيم، التي تؤمن مرور السيارات والحافلات الى جزيرة جربة، حثّت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بمدنين القاصدين أو المغادرين للجزيرة عبر البطاحات، على استعمال الطريق السيارة إلى حدود محول مدخل مدنين ومن ثم اتباع الطريق الوطنية رقم 1 باتجاه جرجيس ثم جزيرة جربة عبر الطريق الجهوية رقم 117 (الطريق الرومانية عبر القنطرة).



وياتي بلاغ الادارة الجهوية بمدنين، الذي نشرته وزارة التجهيز والاسكان، مساء امس الخميس، بهدف تفادي الاكتظاظ وطول الانتظار بالنظر الى الضغط الكبير على البطّاحات التي تؤمّن مرور السيارات والحافلات من وإلى جزيرة جربة بين الجرف وأجيم بمناسبة الموسم الصيفي والسياحي والعطل الصيفية وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع.