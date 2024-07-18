الكاف: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يؤكد عدم ظهور أية اصابة بذبابة الزيتون

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أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير لعبيدي، خلو حقول زياتين كامل الولاية من الإصابة بمرض "ذبابة الزيتون"، الناتجة عن العوامل المناخية الحارة التي لا تساعد على تكاثرها، باعتبارها تظهر في الأماكن ذات المناخ الرطب.



واضاف لعبيدي في تصريح، اليوم الخميس، لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الاتحاد قام بزيارات ميدانية الى عدة حقول زياتين بمختلف أنحاء الولاية، دون ملاحظة أية إصابة بهذه الحشرة التي تضر الإنتاج وجودة الزيوت، على حد تعبيره.

ودعا بالمناسبة الفلاحين الى اليقظة والى سقي الأشجار كلما أمكن، وذلك بهدف المحافظة على الصابة وعلى نمو الأشجار الفتية، خاصة وانها تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه في هذه المرحلة.



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من جهته، قال الخبير في جودة زيت الزيتون معز بالضياف في تصريح لصحفي "وات" أن هذه الحشرة تحتاج إلى علاجات مختلفة سواء بالطرق البيولوجية أو باستعمال مبيد الحشرات الموافق عليه، وذلك قبل شهر سبتمبر، الذي يوافق بداية الاثمار، ثم التوقف عن المداواة، من أجل المحافظة على جودة زيت الزيتون البكر، على عد تعبيره .