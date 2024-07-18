الالعاب الاولمبية 2024- انطلاق سفرات اعضاء الوفد الرياضي التونسي الى باربس

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سافر اليوم عدد من اعضاء الوفد الرياضي التونسي المشارك في دورة الالعاب الاولمبية "باريس 2024" الى باريس بقيادة رضا المناعي عضو اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية الاولمبية التونسية ورئيس الوفد في العاب باريس التي تفتتح يوم 26 جويلية الجاري .



وقال رضا المناعي رئيس الوفد في تصريح نقلته اللجنة الوطنية الاولمبية "ان اعضاء من الوفد الرياضي يمثلون اللجنة الوطنية الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورياضيون يسافرون اليوم الى باريس لاعداد اسباب حسن الاقامة ومستلزمات الرياضيين في باريس وفي القرية الاولمبية ".

واضاف " اعتقد ان الكرة الان بين ايدي الرياضيين بعد ان قمنا بما علينا " متمنيا التوفيق لهم وتشريف الرياضة التونسية.



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وسيسافر الرياضيون التونسيون تباعا الى باريس حسب جدول مشاركاتهم في برنامج دورة الالعاب الاولمبية التي ستقام من 26 جويلية الى 11 اوت المقبل وتشارك تونس ب27 رياضيا ورياضية.

