Babnet

الالعاب الاولمبية 2024- انطلاق سفرات اعضاء الوفد الرياضي التونسي الى باربس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/668513c66540c0.01246555_lnfghjmqoikep.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Juillet 2024 - 11:18 قراءة: 0 د, 39 ث
      
سافر اليوم عدد من اعضاء الوفد الرياضي التونسي المشارك في دورة الالعاب الاولمبية "باريس 2024" الى باريس بقيادة رضا المناعي عضو اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية الاولمبية التونسية ورئيس الوفد في العاب باريس التي تفتتح يوم 26 جويلية الجاري .

وقال رضا المناعي رئيس الوفد في تصريح نقلته اللجنة الوطنية الاولمبية "ان اعضاء من الوفد الرياضي يمثلون اللجنة الوطنية الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورياضيون يسافرون اليوم الى باريس لاعداد اسباب حسن الاقامة ومستلزمات الرياضيين في باريس وفي القرية الاولمبية ".
واضاف " اعتقد ان الكرة الان بين ايدي الرياضيين بعد ان قمنا بما علينا " متمنيا التوفيق لهم وتشريف الرياضة التونسية.
...

وسيسافر الرياضيون التونسيون تباعا الى باريس حسب جدول مشاركاتهم في برنامج دورة الالعاب الاولمبية التي ستقام من 26 جويلية الى 11 اوت المقبل وتشارك تونس ب27 رياضيا ورياضية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291103


babnet
رئاسيات 2024

J- 79

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 15:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*