توزر: تقديم آفاق المؤسسات الجامعية بولايات الجنوب الغربي خلال الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في الباكالوريا

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قدمت المؤسسات الجامعية بولايات توزر وقبلي وقفصة من ضمنها المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية والمؤسسات الراجعة بالنظر إلى جامعة قفصة، اليوم الأربعاء، مختلف الشعب وآفاق التكوين التي تقدمها للطلبة خلال فعاليات اليوم الجهوي للتوجيه الجامعي المنتظم من طرف وزارة التعليم العالي والذي احتضنه المعهد الثانوي أبو القاسم الشابي.

وشارك في فعاليات هذا اليوم، ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب وحضره عدد من الناجحين الجدد في الباكاوريا دورة 2024، وسعت كل مؤسسة للتعريف بآفاق التكوين من خلال الاختصاصات، وكذلك الآفاق التشغيلية وحتى آفاق الدراسة في مراحل متقدمة في تونس وخارجها لبعض الشعب.

ومن بين المؤسسات المشاركة، المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر، الذى عمل المشرفون الممثلون عنه على تقديم مجموعة الشعب العلمية التي تستجيب لسوق الشغل من ناحية التكوين والتخصص، على غرار اختصاصات تكنولوجيا الإعلامية والهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية، حسب اكرام الزاوي (رئيسة مصلحة بالمعهد)، التى اضافت ان عددا من خريجي المعهد حضروا اليوم الاعلامي للمساعدة في توجيه الطلبة الجدد، لا سيما وأن المؤسسة توفر أنشطة علمية وتكوينية مهمة على غرار سلسلة الهاكاتون أي المسابقات الموجهة للطلبة لتدريبهم على بعث مشاريع مجددة.

وشارك من جهته المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي باعتباره من المؤسسات الجامعية المهمة في الجنوب الغربي بحسب عبد الله طنيش (رئيس مصلحة بالمعهد)، والذى اوضح أن المعهد يتوفر على مجموعة اختصاصات موزعة على أقسام تكنولوجيا الإعلامية وقسم العلوم الاقتصادية والتصرف وقسم هندسة الأساليب وقسم الهندسة الكهربائية وقسم الهندسة الميكانيكية، وبين أن أغلب الاختصاصات ذات قدرة تشغيلية طيبة فضلا عن الخدمات المتنوعة التي يقدمها لقرب ولاية قبلي من عدة ولايات أخرى.



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كما شاركت عن جامعة قفصة مختلف المؤسسات الجامعية الراجعة إليها بالنظر بولايتي توزر وقفصة، من بينها المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية، وهو يختص في تكوين أساتذة التعليم الابتدائي، بحسب حسناء أحمدي (متصرف بالمعهد) موضحة أن المعهد منفتح على جميع أصناف الباكالوريا ويتميز بثراء التكوين الذي ينجز بالشراكة مع وزارة التربية.

وعن آفاق التكوين والتشغيل بهذه المؤسسة الجامعية، تحدثت الطالبة شيماء العلش لتقول أنها تتميز بنسبة نجاح وتشغيل عالية، فضلا عن إمكانية التدرج العلمي بعد الإجازة الأساسية من خلال الماجستير المتخصص.

كما تحدث طلبة جدد عن أهمية الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي في حسن توجيههم وتحديد اختياراتهم، مؤكدين أن خياراتهم تحددها الاختصاصات التي يرغبون فيها وليس بالضرورة موقع المؤسسة الجامعية.