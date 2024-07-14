وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفقيد السعدي الزيداني

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نعت زارة الشؤون الثقافية في بيان لها، الفنان السعدي الزيداني الذي وافته المنيّة اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، معددة خصال الفقيد ومناقبه ومذكّرة بأعماله.

ويعمل الفنان الراحل أستاذ مسرح، وهو متخرّج من المعهد العالي للفن المسرحي بتونس، وعُرف من خلال فقرة كوميدية كان يقدمها على موجات الاذاعة بعنوان "مواطن صالح".

كما قدم في الفن الرابع عددا من المسرحيات من بينها "ناس" من إخراج نزار السعيدي و"عائلة" و"وفى المكتوب" مع صادق حلواس ونعيمة الجاني وغيرها من الأعمال.

وأنتج فقرات كوميدية أخرى سواء في التلفزة أو الاذاعة على غرار ''الو السعدي'' و''أووه على السعدي''، الى جانب مشاركته في عدد من الأعمال التلفزية أهمها سلسلة "نسيبتي العزيزة".



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واستطاع هذا الممثل الكوميدي أن يرسم الابتسامة في وجوه متابعيه، لما كان يتمتع به من حس فكاهي عالٍ وقدرة على تقديم أداء يجذب ويبهج الجمهور.

كما يمتاز الفقيد بشخصية محببة وأسلوب تمثيلي يجمع بين السخرية واللطف، مما جعله قادراً على تقديم نكات وحوارات فكاهية بطريقة خفيفة ومؤثرة.

ويستخدم في أعماله التمثيل البسيط والتعبيرات المبالغ فيها وتفاصيل الحياة اليومية، لإيصال رسائل كوميدية تلامس مشاعر الناس وتجعلهم يضحكون من أعماقهم.