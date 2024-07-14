الالعاب الاولمبية 2024 - رئيس جامعة التايكواندو" محمد غنام " كلي ثقة في العناصر الوطنية لتحقيق مشاركة مشرفة "

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قال محمد غنام رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو ان تحضيرات العناصر الوطنية للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية 2024 تتواصل في افضل الظروف وانه قد تم انجاز مختلف المحطات المقررة في البرنامح من خلال مشاركات في دورات في الخارج في عدد من البلدان وذلك قبل ان يتم استكمال التحضيرات في الحمامات.

واكد غنام في تصريح لوكالة (وات) انه تم الاختيار على برمجة المحطة الاخيرة من التحضيرات في تونس لتامين ظروف تحضير افضل من خلال التباري مع منافسين من مستوى عال .



ولاحظ ان تربص الحمامات المتواصل حاليا يشارك فيه الى جانب عناصر المنتخب التونسي خليل الجندوبي (وزن أقل من 58 كلغ) وفراس القطوسي (وزن أقل من 80 كلغ) وشيماء التومي (وزن أقل من 57 كلغ) واكرام الظاهري (وزن أقل من 49 كلغ) رياضيون من عدد من البلدان على غرار روسيا وتركيا وكازاخستان اوزباكستان والسعودية و فلسطين . وياتي التربص تواصلا لمشاركات سابقة في الاشهر الاخيرة خاصة منها دورة الالعاب الافريقية بغانا في مارس الماضي وفي دورات اوروبية في الفترة من افريل الى جوان الماضيين.



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ويذكر ان الالعاب الافريقية التي جرت في العاصمة الغانية أكرا من 8 الى 23 مارس الماضي كانت اختبارا اوليا لجاهزية العناصر المتأهلة للألعاب الاولمبية "باريس 2024" مع انطلاق التحضيرات الجدية . وقد تحصل التايكواندو التونسي على المركز الأول في هذه الألعاب مما شكل حافزا للعناصر الوطنية لمواصلة التحضيرات في ظروف نفسية مريحة قبل خوض الاولمبياد القادم الذي ستكون فيه تونس ممثلة باربعة رياضيين في التايكواندو وهو الحد الاقصى المسموح به لكل دولة تشارك في اختصاص التايكواندو (2 في الذكور و2 في الاناث).



ومن جهة اخرى اكد غنام على اهمية ان يخوض لاعبو التايكوندو منافسات الدورة الاولمبية في باريس جاهزين من الناحية الذهنية بالخصوص مشيرا الى ان كل شيء ممكن على مستوى النتائج في منافسات التايكواندو في ظل منافسة شديدة في الالعاب الاولمبية مع ابطال عالميين موضحا ان المفاجات تبقى واردة دائما ومؤكدا ثقته في العناصر الوطنية التي ستمثل التايكواندو التونسي في الالعاب الاولمبية باريس 2024 على تحقيق مشاركة مشرفة.



وستشارك تونس لاول مرة باربعة رياضيبن في منافسات التايكوندو للاولمبياد يقودهم البطل الاولمبي المتوج في اولمبياد الشباب بالارجنتبن واولمبياد طوكيو والمصنف الاول في العالم خليل الجندوبي الذي يدخل منافسات وزن اقل من 58 كغ يوم 7 اوت المقبل . و في نفس اليوم تخوض بطلة افريقيا اكرام الظاهري منافسات وزن اقل من 49 كغ .

ومن جهتها تدخل شيماء التومي بطلة افريقيا منافسات الدورة الاولمبية ( منافسات وزن اقل من 57 كغ) يوم 8 اوت المقبل فيما يلتحق بطل افريقيا فراس القطوسي يوم 9 اوت المقبل بمنافسات وزن اقل من 80 كغ.



ويذكر ان منتخب تايكواندو سيواصل تحضيراته في الحمامات حتى موفى الشهر الجاري قبل التحول يوم 2 اوت المقبل الى باريس

