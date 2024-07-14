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تنفيذ حملة أمنية مشتركة وموجهة على كامل الشريط الساحلي

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Publié le Dimanche 14 Juillet 2024 - 10:12 قراءة: 0 د, 47 ث
      
نفذت الاقاليم البحرية ووحدات الاقاليم الجهوية ومختلف مكونات أجهزة الدولة، أمس السبت، حملة أمنية مشتركة وموجهة على كامل الشريط الساحلي ،قصد توفير بيئة آمنة للمصطافين والزوار وضمان الحفاظ على البيئة.

وأفادت الادارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها بأنه في إطار تأمين المصطافين وحماية الشواطئ التونسية، تكثف وحدات الحرس البحري من جهودها خلال فصل الصيف لضمان سلامة المواطنين والزوار.

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وشملت هذه الجهود القيام بدوريات منتظمة على طول الساحل، والتمركز في نقاط مراقبة استراتيجية، وتفتيش الزوارق البحرية للتأكد من سلامة وثائقها وتجهيزاتها. كما عملت الوحدات على مراقبة الامتثال للقوانين البحرية ومعايير السلامة وحفظ الصحة.

وأضافت ادارة الحرس أنه تم تسجيل العديد من المخالفات حررت في شأنها محاضر ضد الاعتداءات على الملك العمومي البحري وتعاطي نشاط بحري بمقابل بدون رخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الاقتصادية المتمثلة في عدم إشهار الأسعار.

ودعت جميع مرتادي الشواطئ وأصحاب الزوارق إلى التعاون الكامل مع وحدات الحرس البحري ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، لضمان بيئة بحرية آمنة ونظيفة وتجربة ممتعة للجميع.


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