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برنامج الدورة 43 من مهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة

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Publié le Dimanche 14 Juillet 2024 - 08:30 قراءة: 1 د, 10 ث
      
يفتح المسرح الأثري بسبيطلة أبوابه يوم السبت 20 جويلية الجاري لاستقبال جمهور الدورة 43 من مهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة والتي تمتد حتى يوم 17 أوت.

وتتضمن هذه الدورة 16 عرضا راوحت بين أنماط مختلفة من الموسيقى والمسرح. ويفتتح المهرجان الفنان عبد الرحمان الشيخاوي الذي اختص في إعادة إحياء التراث التونسي وخصيصا التراث الغنائي لمدينة الكاف العريقة، في حين سيكون جمهور الراب والأغاني الشبابية على موعد مع عرضي راب يحييهما كل من علاء A.L.A يوم 30 جويلية و جنجون يوم 9 أوت وعرض للفنان مرتضى الفتيتي يوم 6 أوت وعرض للشاب عليلو في سهرة 24 جويلية.

...

كما برمجت إدارة المهرجان خلال هذه الدورة ثلاثة عروض مسرحية لكل من وجيهة الجندوبي في سهرة 28 جويلية وبسام الحمراوي في 1 أوت وعرض ثالث يقام بدعم من إدارة المسرح يوم 3 أوت. وخصصت سهرة 22 جويلية وهي السهرة الثانية من المهرجان للأطفال مع تيمو TV.

ويسهر عشاق العروض الفرجوية ليلة 26 جويلية مع الباليه الايطالي. ويلاقي جمهور مهرجان العبادلة الدولي ليلة 31 جويلية الفنانة التونسية شيرين اللجمي وليلة 7 أوت الفنان التونسي وليد الصالحي.

وتتواصل السهرات ليلة 11 أوت مع عرض مناطق التوسع لمحمد المسعودي. هذا وتخصص سهرة 15 أوت إلى الفنان اللبناني روني فتوش.

ويختتم عرض الزيارة لسامي اللجمي العروض المبرمجة لهذه الدورة من مهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة وذلك يوم 17 أوت.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المهرجان وفي إطار إحياء العيد الوطني للمرأة تنظم ليلة 13 أوت مائدة مستديرة لنقاش واقع النساء في القصرين.


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