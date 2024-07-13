الكاف: إصابة 3 أعوان بإقليم "الصوناد" بالكاف أثناء إصلاحهم لقناة لجلب المياه بمدينة الكاف

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تعرّض 3 أعوان تابعين لإقليم لشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه بالكاف (الصوناد)، صباح اليوم السبت، إلى إصابات متفاوتة الخطورة، وذلك إثر إنهيار جانب من حفرة كانوا بصدد تجهيزها أثناء إصلاحهم لقناة لجلب المياه بمنطقة سيدي منصور بمدينة الكاف، وفق ما أفادت به رئيسة الإقليم هاجر البحري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وقال مصدر من الحماية إن رئيس الأشغال أعلم أعوان الحماية المدنية بالكاف الذين سارعوا بانتشال الأعوان المصابين وقدموا لهم الإسعافات الأوّلية اللازمة قبل نقلهم إلى قسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بالكاف.

ووفق مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بالكاف، بيّنت الفحوصات تعرّض أحد المصابين إلى كسور مختلفة، في حين تعرّض العونان الآخران إلى إصابات خفيفة، وتمّ وضعهم جميعا تحت المراقبة والمتابعة الطبية، وفق تأكيده.



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