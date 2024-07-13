ديوان الحبوب: تجميع 180 الف قنطار من الحبوب ما بين 8 و 10 جويلية الجاري

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كشف ديوان الحبوب عن تجميع قرابة 180 ألف قنطار من الحبوب ما بين يومي 8 و 10 جويلية 2024 ليرتفع اجمالي الكميات المجمعة الى زهاء 180ر6 مليون قنطار في وقت يسعى فيه القائمون على الديوان على التأكد من حصول الفلاحين على مستحقاهم.





وأجرت المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد ، امس الخميس، في إطار مواصلة متابعة سير موسم التجميع 2024 وللتثبت من إصدار بطاقات خلاص الفلاحين والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم في الابان طبقا الإجراءات الجاري بها العمل زيارة ميدانية إلى مراكز التجميع بولاية زغوان.



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وشملت الزيارة شركة السعيدي لتجميع الحبوب والمثالية للخدمات الفلاحية المتعددة ومصرف الخدمات الفلاحية والشركة التعاونية المركزية للزراعات الكبرى والشركة التعاونية المركزية للقمح علما وان موسم الحصاد اقترب من النهاية





وخصصت تونس، الى موفى ماي 2024، قرابة 5ر1 مليار دينار لتمويل سلّة الحبوب المورّدة من الخارج والتي استحوذت على قرابة 7ر53 بالمائة من اجمالي الواردات الغذائية.



