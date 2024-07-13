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تنفيذ بطاقة جلب في حق رئيس بلدية قابس السابق

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Publié le Samedi 13 Juillet 2024 - 10:36 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس فوزي درغام صحفي "وات"، بأنه تم بعد ظهر أمس الجمعة، الاحتفاظ برئيس بلدية قابس السابق، تنفيذا لبطاقة جلب صادرة في حقه من قاضي التحقيق، بشبهة أخذ عطايا ومنح واستخلاص فائدة لا وجه له فيها.
واضاف ذات المصدر أن المعني بالأمر سيمثل صبيحة يوم الاثنين القادم أمام قاضي التحقيق للاستنطاق وسيتم على ضوء ذلك اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
وبين أن قاض التحقيق كان قد أصدر بطاقة جلب في حق رئيس بلدية قابس السابق، لعدم مثوله أمامه رغم استدعائه عديد المرات.


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