الأسترالية هال تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 2000 متر النادر

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‬‬‬حققت الأسترالية جيسيكا هال رقما قياسيا عالميا في سباق 2000 متر للسيدات في لقاء موناكو ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى يوم الجمعة لتكشف عن نواياها قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس.



وتألق النرويجي جيكوب إنجبريجتسن في اللفة الأخيرة المذهلة ليختصر ثلاث ثوان من رقمه القياسي العالمي ويثبت أنه في طريقه لتكرار الفوز بسباق 1500 متر في الأولمبياد، بينما فاز جمال سجاتي في سباق 800 متر، وكوينسي هول في سباق 400 متر بأزمنة لافتة.

وسجلت العداءة (27 عاما) خمس دقائق و19.70 ثانية في سباق 2000 متر الذي نادرا ما يتم التنافس عليه لتحطم الرقم السابق البالغ 5:21.56 الذي سجلته فرانسين نيونسابا من بوروندي عام 2021.



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وقالت "إنه لأمر مدهش أن يطلق عليّ لقب حاملة الرقم القياسي العالمي الآن. أركض بسرعة كبيرة الآن لأنني أتمتع بصحة جيدة منذ أربع سنوات".

ويأتي فوز هال الأول في الدوري الماسي بعد أربعة أيام من تقليص أفضل رقم شخصي لها بأكثر من خمس ثوان في سباق 1500 متر لتحتل المركز الثاني خلف الكينية فيث كيبيجون في الدوري الماسي بباريس.

وقطع إنجبريجتسن (23 عاما) آخر 400 متر‭‭ ‬‬خلال 54.06 ثانية ليحقق زمنا قدره ثلاث دقائق و26.73 ثانية ليحطم أرقامه القياسية في النرويج وبطولات أوروبا ويعلن جاهزيته لما يمكن أن يكون معركة أولمبية مثيرة مع منافسه البريطاني وبطل العالم الحالي جوش كير.

وقال "من المهم حقا أن يؤمن الرياضيون بما يفعلونه. عندما تحقق نتائج رائعة، يكون من الأسهل أن تكون واثقا في المسابقات المستقبلية. أنا متحمس لألعاب باريس. أشعر بالقوة، وسأبذل قصارى جهدي وآمل أن أعود بالميدالية الذهبية إلى الوطن".

وابتعد سجاتي (25 عاما) بمقدمة سباق 800 متر ليحقق زمنا قدره دقيقة واحدة و41.46 ثانية وهو زمن أقل بعُشر ثانية من رقمه القياسي العالمي السابق.

وقال الفائز بالميدالية الفضية في بطولة العالم عام 2022 "إنها المرة الرابعة التي أحقق فيها زمنا عالميا لافتا والمرة الثانية التي أحقق فيها رقما قياسيا جزائريا. لقد عملت بجد من أجل ذلك. الآن أفكر في الرقم القياسي العالمي، وآمل أن أتمكن من الركض في الألعاب الأولمبية. لدى أسبوعان لأقوم بالتحضير لها".

وحقق هول، الحائز على الميدالية البرونزية في بطولة العالم العام الماضي، أسرع زمن هذا الموسم وهو 43.80 ثانية في سباق 400 متر للرجال، لكنه قال إنه لم يتفاجأ بالزمن.

وأضاف "كنت أعلم أنني بحاجة إلى تحسين مستواي قليلا وأن ذلك سيكون كافيا للركض بهذه السرعة. لا أشعر أن لدي أي أهداف في ألعاب باريس".

وتفوق الأمريكي راي بنجامين على النرويجي كارستن فارهولم، صاحب الرقم القياسي العالمي، عند خط النهاية ليفوز بسباق 400 متر حواجز في 46.67 ثانية. وسجل فارهولم، البطل الأولمبي، 46.73 ثانية.

وقال بنجامين "يجب أن أفوز هناك (ألعاب باريس). أعتقد أنني أستطيع أن أفعل ذلك".

واستضافت موناكو الحدث قبل الأخير للدوري الماسي قبل انطلاق الأولمبياد في باريس، إذ تستضيف لندن آخر حدث للدوري الماسي يوم 20 جويلية قبل ستة أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية.