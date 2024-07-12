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ألكاراز يطيح بالروسي ميدفيديف ويبلغ نهائي ويمبلدون للتنس

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Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 18:34 قراءة: 0 د, 31 ث
      
استعاد كارلوس ألكاراز أخيرا أفضل مستوياته ليتغلب على دانييل ميدفيديف ويصعد لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية تواليا إذ تعافى حامل اللقب من مجموعة أولى متقلبة ليهزم منافسه الروسي 6-7 و6-3 و6-4 و6-4 اليوم الجمعة.
وافتقر ألكاراز، الذي عانى من تراجع التركيز خلال مبارياته في هذه النسخة حتى الآن، للقوة ليحسم ميدفيديف المجموعة الأولى بعد شوط فاصل.
لكنه رفع مستواه ليطيح بالمصنف الخامس الروسي من الدور قبل النهائي للعام الثاني على التوالي.
وسيواجه ألكاراز الآن إما نوفاك ديوكوفيتش، الذي تغلب عليه ليحقق اللقب العام الماضي، أو الإيطالي لورينتسو موسيتي الذي وصل إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في إحدى البطولات الأربع الكبرى.


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