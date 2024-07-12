صفاقس: حملة مراقبة بمختلف أسواق وأنهج المدينة العتيقة في إطار جهود المحافظة على نظافة وجمالية المكان وتحرير الرصيف

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انتظمت، اليوم الجمعة، بمختلف أسواق وأنهج المدينة العتيقة بصفاقس، حملة لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم وتنظيم الإشغال الوقتي للطريق العام، وذلك في إطار التصدي لكافة المظاهر المخلة بالقانون، وحرصا على نظافة وجمالية المدينة العتيقة، وتحرير الرصيف.

وذكر كاتب عام بلدية صفاقس المكلف بتسيير شؤونها، عادل بن رحومة، في تصريح لصحفية "وات" على هامش إشرافه على الحملة، أنّه في غطار تنظيم عملية الإنتصاب للباعة المرخص لهم داخل المدينة العتيقة، تمت مطالبتهم بالإستظهار بالرخص وتنبيههم بضرورة إحترام المساحة المخصّصة لهم وفق هذه الرخص، وحثّهم على التسريع في إستخلاص المتخلد بذمتهم قبل اتخاذ الاجراءات القانونية في حقّهم وسحب رخصهم.

وأضاف أن أعوان إدارة التراتيب حجزوا، خلال الحملة، سلعا وبضائع مختلفة، وتولوا تنبيه عدد من المنتصبين وأصحاب المحلات بوجوب إحترام القانون وحقوق المترجلين وزوار المدينة العتيقة.

يشار إلى أن الحملة انتظمت بمشاركة إدارة التراتيب البلدية، ومركز الأمن الوطني المدينة، ومركز الشرطة البلدية المدينة.