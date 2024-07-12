Babnet

صفاقس: حملة مراقبة بمختلف أسواق وأنهج المدينة العتيقة في إطار جهود المحافظة على نظافة وجمالية المكان وتحرير الرصيف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eb04bc9831088.87949482_gelpjnkiohfqm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 19:20 قراءة: 0 د, 42 ث
      
انتظمت، اليوم الجمعة، بمختلف أسواق وأنهج المدينة العتيقة بصفاقس، حملة لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم وتنظيم الإشغال الوقتي للطريق العام، وذلك في إطار التصدي لكافة المظاهر المخلة بالقانون، وحرصا على نظافة وجمالية المدينة العتيقة، وتحرير الرصيف.
وذكر كاتب عام بلدية صفاقس المكلف بتسيير شؤونها، عادل بن رحومة، في تصريح لصحفية "وات" على هامش إشرافه على الحملة، أنّه في غطار تنظيم عملية الإنتصاب للباعة المرخص لهم داخل المدينة العتيقة، تمت مطالبتهم بالإستظهار بالرخص وتنبيههم بضرورة إحترام المساحة المخصّصة لهم وفق هذه الرخص، وحثّهم على التسريع في إستخلاص المتخلد بذمتهم قبل اتخاذ الاجراءات القانونية في حقّهم وسحب رخصهم.
وأضاف أن أعوان إدارة التراتيب حجزوا، خلال الحملة، سلعا وبضائع مختلفة، وتولوا تنبيه عدد من المنتصبين وأصحاب المحلات بوجوب إحترام القانون وحقوق المترجلين وزوار المدينة العتيقة.
يشار إلى أن الحملة انتظمت بمشاركة إدارة التراتيب البلدية، ومركز الأمن الوطني المدينة، ومركز الشرطة البلدية المدينة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290812


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match.... Final on sun 14 july
رئاسيات 2024

J- 84

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 02:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*