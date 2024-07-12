سوسة: خطوط جديدة ومنتظمة لحافلات شركة النقل بالساحل تربط مطار النفيضة الحمامات-الدولي بأهم المدن السياحية الساحلية

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انطلقت شركة النقل بالساحل منذ مطلع الشهر الجاري في تشغيل خطوط نقل بري منتظم بالحافلة يربط بين ولايات المهدية والمنستير سوسة ونابل مرورا بمطار النفيضة-الحمامات الدولي.

ووفق بلاغ أصدرته شركة "تاف تونس"، اليوم الجمعة، وتلقى مكتب "وات" بسوسة نسخة منه، ستؤمن شركة النقل بالساحل، يوميا وبشكل منتظم، رحلتين بين كل من ولاية المهدية وولاية نابل وبين ولاية المنستير ومدينة منزل تميم بنابل وبين مدينتي سوسة وياسمين الحمامات، بالإضافة الى رحلة يومية بين مدينتي المنستير وياسمين الحمامات.

وستمر كلّ هذه الخطوط عبر مطار النفيضة الحمامات الدولي، بما سيساهم بشكل كبير في فك عزلته، وتطوير وتعزيز خدمات وحركة نقل المسافرين منه واليه، وربطه بأهم المدن السياحية الساحلية.

وتجدر الاشارة الى أنه سيتم الترفيع في عدد الرحلات بين مطار النفيضة ومدينة النفيضة الى 8 رحلات يوميا، وفق نصّ البلاغ.



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وقد انتظم أمس الخميس، بمطار النفيضة-الحمامات الدولي، حفل تدشين هذه الخطوط الجديدة والمنتظمة تحت اشراف والي سوسة، وبحضور المدير العام لشركة النقل بالساحل، ومديري واطارات شركة "تاف تونس".