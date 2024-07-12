صفاقس : إمضاء إتفاقية تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة الصناعية وادي الشعبوني من قبل صندوق الإستثمار

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تم، أمس الخميس، بمقر صندوق الإستثمار من أجل التشغيل بتونس العاصمة، الإمضاء على إتفاقية تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة الصناعية وادي الشعبوني بولاية صفاقس.



ويتمثل المشروع، وفق ما أفاد به المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، محمد النفطي قدودة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، في إعادة تأهيل البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بواد الشعبوني ، الذي تنفذه مجموعة الصيانة والتدبير بالمنطقة الصناعية بوادي الشعبوني.

وأوضح أن هذا المشروع يتضمن، ترميم الطرقات وشبكة مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي ومآوي السيارات، وذلك بميزانية قدرها 3،323 مليون أورو (في حدود 11 مليون دينار تونسي)، ممولة بمنحة قدرها 2.811 مليون أورو (ما يعادل حوالي 10 مليون دينار)، ومساهمة خاصة قدرها 0.512 مليون يورو (أي في حدود 1،7 مليون دينار)، تهدف إلى خلق 397 موطن شغل وتحسين ظروف عمل 3328 موظفا قائما.



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يذكر أن إمضاء إتفاقية تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة الصناعية وادي الشعبوني بصفاقس، من قبل صندوق الإستثمار، قد تم بحضور المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، والكاتب العام للولاية والمدير العام للمؤسسة ورئيس دائرة المجلس الجهوي بالولاية.