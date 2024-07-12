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المصارعتان التونسيتان سوار بوستة وزينب الصغير تخوضان تربصا اخيرا بالمانيا استعدادا لاولمبياد باريس

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Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 14:09 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تواصل المصارعتان التونسيتان سوار بوستة (وزن اقل من 62 كلغ) وزينب الصغير (وزن 76 كلغ) تحضيراتهما استعدادا للمشاركة الاولمبية الثانية لهما بعد اولمبياد طوكيو 2020+1 حيث من المنتظر ان تدخلا الشابتان في الايام القادمة في تربص اخير بالمانيا قبل التحول الى القرية المتوسطية بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 4 اوت القادم.

وكانت بطلتا افريقيا بوستة والصغير اللتان عادتا امس الخميس الى تونس خاضتا قبل المحطة الاعدادية الختامية بالمانيا تربصا اعداديا بالعاصمة التركية انقرة.
كما كانت لثنائي المصارعة التونسية مشاركة في اواخر جوان الماضي في دورة بولونيا المفتوحة تحصلتا في اعقابها على الميدالية البرونزية في وزنيهما بعد تغلبهما على منافسات من امريكا وبولونيا ولاتفيا.
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ويامل الثنائي التونسي خلال مشاركته في العاب باريس 2024 في تقديم مستوى مشرف رغم نقص التجربة حيث ستسعيان الى اعادة انجاز البطلة الاولمبية مروى العامري في اولمبياد ريو 2016 عندما توجت بالميدالية البرونزية.
وستدخل سوار بوستة غمار المنافسات يوم 9 أوت تليها في اليوم الموالي الممثلة الثانية للمصارعة التونسية في هذا الاستحقاق الاولمبي زينب الصغير تحت قيادة مدربتها البطلة الاولمبية مروى العامري والحالمة باعادة انجازها التاريخي في اولمبياد ريو 2016


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