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دار الثقافة الهوارية تنظم الدورة الحادية عشرة لأيام إيقاع الألوان

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Publié le Jeudi 11 Juillet 2024 - 20:10 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تنظم دار الثقافة الهوارية بالشراكة مع الجمعية التونسية للطائرات الورقية الدورة الحادية عشرة ل"أيام إيقاع الألوان" وذلك يومي 13 و 14 جويلية 2024 على الشاطئ القبلي بمدينة الهوارية.

أيام إيقاع الألوان هي تظاهرة ثقافية تنشيطية مفتوحة أمام كل من يرغب في الحضور والمشاركة في فعالياتها وتضم مجموعة من الورشات والعروض التي تنطلق في اليوم الأول ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتنشيط موسيقي للأستاذ غيث القابسي، تليه ورشة الفن التشكيلي من تنشيط نادي أكيلاريا للفنون التشكيلية بالهوارية وورشة جداريات عملاقة من إنجاز الأساتذة الهادي بنصيرة وعبد السلام بنضافر وهشام الطبيب ليختتم اليوم الافتتاحي بورشة الفسيفساء من تنشيط الأستاذ محمد سيف الدين النهدي.
أما اليوم الثاني فتنطلق فعالياته على الساعة الرابعة مساء ويتضمن عرضا للطائرات الورقية، وورشتين الأولى لصناعة الطائرات الورقية والثانية للنحت على الرمال ويشرف عليها كل من الأساتذة عبد العزيز كريد ومحمد القماطي وحورية القماطي وعبد السلام بنضافر.
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وتختتم فعاليات هذه التظاهرة الثقافية بفقرات تنشيطية موسيقية وغنائية


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