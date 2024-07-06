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كرة السلة: النادي الافريقي يفوز على الاتحاد المنستيري 87-55 و يتوج بالكاس

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Publié le Samedi 06 Juillet 2024 - 20:16 قراءة: 0 د, 18 ث
      
احرز النادي الافريقي لقب كاس تونس لكرة السلة للموسم الرياضي 2023-2024 بعد فوزه في لقاء الدور النهائي الذي دار مساء اليوم بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس على الاتحاد المنستيري بنتيجة 87-55.
ونجح النادي الافريقي في التتويج بكاسه السابعة في سجله بعد ان فرض سيطرة مطلقة على مباراة الدور النهائي.
وكان الاتحاد المنستيري قد توج بلقب بطولة لهذا الموسم.


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