كرة السلة: النادي الافريقي يفوز على الاتحاد المنستيري 87-55 و يتوج بالكاس

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احرز النادي الافريقي لقب كاس تونس لكرة السلة للموسم الرياضي 2023-2024 بعد فوزه في لقاء الدور النهائي الذي دار مساء اليوم بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس على الاتحاد المنستيري بنتيجة 87-55.

ونجح النادي الافريقي في التتويج بكاسه السابعة في سجله بعد ان فرض سيطرة مطلقة على مباراة الدور النهائي.

وكان الاتحاد المنستيري قد توج بلقب بطولة لهذا الموسم.