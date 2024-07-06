كرة السلة: النادي الافريقي يفوز على الاتحاد المنستيري 87-55 و يتوج بالكاس

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احرز النادي الافريقي لقب كاس تونس لكرة السلة للموسم الرياضي 2023-2024 بعد فوزه في لقاء الدور النهائي الذي دار مساء اليوم بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس على الاتحاد المنستيري بنتيجة 87-55.
ونجح النادي الافريقي في التتويج بكاسه السابعة في سجله بعد ان فرض سيطرة مطلقة على مباراة الدور النهائي.
وكان الاتحاد المنستيري قد توج بلقب بطولة لهذا الموسم.
ونجح النادي الافريقي في التتويج بكاسه السابعة في سجله بعد ان فرض سيطرة مطلقة على مباراة الدور النهائي.
وكان الاتحاد المنستيري قد توج بلقب بطولة لهذا الموسم.
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