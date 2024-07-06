كوبا أمريكا 2024: البرازيل والأوروغواي يتطلعان لحجز مقعد في المربع الذهبي غدا

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يواجه منتخب البرازيل نظيره الأوروغواياني فجر غد الأحد ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم 2024 التي تستضيفها حاليا الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 14 جويلية الجاري على ملعب أليغانت بمدينة بارادايس.



ويبحث المنتخب البرازيلي خلال المواجهة عن الفوز لحجز مقعده في المربع الذهبي بعد ان تأهل لربع نهائي البطولة بحصوله على المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بالتعادل في الجولة الافتتاحية أمام كوستاريكا بنتيجة (0-0) ثم الفوزعلى الباراغواي بنتيجة (4-1) قبل التعادل مع كولومبيا (1-1).

وسيفتقد المنتخب البرازيلي، في مواجهة الأوروغواي جناحه فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المواجهة أمام كولومبيا وسيشارك بديلا عنه إندريك أحد أبرز بدائل المدرب دوريفال جونيور.



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وفي المقابل، تأمل أوروغواي في استعادة اللقب الغائب عن خزائنها منذ نسخة البطولة التي أقيمت في الأرجنتين عام 2011 وهي تتطلع لمواصلة سلسلة انتصاراتها في البطولة بعد ان حسمت صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالفوز على بنما بنتيجة (3-1) وعلى بوليفيا بنتيجة (5-0) ثم على الولايات المتحدة الأمريكية (1-0).

وفي مواجهة ثانية، يصطدم المنتخب الكولومبي بنظيره البنمي على ملعب ستيت فارم بمدية غلانديل في ختام الدور ربع النهائي من البطولة.

وحجزت كولومبيا مقعدها في ربع النهائي بعد تصدرها المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما ضمنت بنما بطاقة الدور ذاته بعد احتلالها وصافة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.