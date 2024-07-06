احتياطيات العملة الاجنبية لتونس تسجل زيادة بنحو 4ر1 مليار دينار معززة قدرة البلاد على تغطية وارداتها

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سجلت قيمة احتياطي النقد الاجنبي لتونس مع موفي الاسبوع الجاري وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ارتفاعا بنحو 4ر1 مليار دينار لتصل الى 3ر24 مليار دينار ما يتيح للبلاد تغطية 111 يوما من الواردات.



وتشير البيانات المؤقتة التي نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني، اكتساب الاحتياطي ، امس الجمعة، القدرة على تغطية يوم اضافي مقارنة باليوم السابق (110 ايام) وذلك بفضل زيادة بنحو 9ر161 مليون دينار.





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وزادات ايرادات السياحة التي تعد أحد مكونات الاحتياطي النقدي للبلاد بنحو 7ر250 مليون دينار لتصل الى 8ر2 مليار دينار وفق يبانات يوم 30 جوان 2024 .



وساهمت تحويلات التونسيين بالخارج في ضخ قرابة 6ر3 مليار دينار مع موفي جوان 2024، محققة ارتفاعا بنحو 7ر270 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وحصلت تونس منذ مطلع العام الجاري على عديد القروض والتمويلات الخارجية والتي تعد احد مكونات احتياطيات العملة الاجنبية والتي تم نشرها بالرائد الرسمي من بينها قرض من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ يقارب 206 مليون ريال سعودي.



وكان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي المنعقد يوم 20 جوان 2024 اكد انه ولولا استمرار اتساع عجز الطاقة، الذي ارتفعت حصته من العجز التجاري من 8ر57 بالمائة في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023 إلى 6ر77 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الحالي، لكان الميزان الجاري قد حقق فائضا.