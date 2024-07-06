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كوبا أمريكا-2024 : كندا تتغلب على فنزويلا وتواجه الأرجنتين في نصف النهائي

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Publié le Samedi 06 Juillet 2024 - 08:30 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تأهل منتخب كندا إلى الدور نصف النهائي ببطولة أمريكا لكرة القدم (كوبا أمريكا) 2024 بعد فوزه على منتخب فنزويلا 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت ضمن منافسات دور الثمانية للمسابقة.

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل 1-1 ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح، وتقدم منتخب كندا بهدف سجله جاكوب شافلبيرغ في الدقيقة 14 قبل أن يعادل منتخب فنزويلا النتيجة عن طريق سالمون روندون في الدقيقة 65.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكندي منتخب الأرجنتين في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.
...

وتأهل منتخب كندا لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط, بفارق خمس نقاط خلف المنتخب الأرجنتيني, فيما تأهل منتخب فنزويلا لهذا الدور عقب احتلاله صدارة المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط.


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