عدد زوّار تونس يتجاوز 4 ملايين سائح خلال النصف الأوّل من 2024

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تجاوز عدد زوّار تونس خلال النصف الأوّل من سنة 2024، 4 ملايين سائح غير مقيم أي بزيادة بنسبة 4،5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وفق ما تقدم به وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، الجمعة، خلال زيارته إلى جزيرة جربة.





ويكون عدد الوافدين على تونس، تبعا لذلك، قد تجاوز العدد المسجل خلال سنة 2019، والتّي تعد السنة المرجعية. وقدّرت عائدات النشاط السياحي للفترة ذاتها، بحسب بيانات البنك المركزي التونسي، بأكثر من 2،8 مليار دينار، أي بارتفاع بنسبة 6،6 مقارنة بسنة 2023.



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وأضاف بلحسين، أنّ هذه المؤشرات تعكس النتائج الطيبة لأداء السياحة على المستوى الوطني، وأيضا، لجزيرة جربة، التّي تمثل الوجهة الأولى في عدد الوافدين وفي عدد المؤسسات السياحية.



ولدى إشرافه على افتتاح مكتبي الارشادات السياحية بكل من معتمديتي ميدون وحومة السوق، اللذين أنجزا في إطار مشروع وجهة جنوب شرق تونس المموّل من كتابة الدولة للاقتصاد السويسرية بالشراكة مع وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة، أوضح وزير السياحة أن هذه المكاتب تأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والمتعلّقة بتحسين العرض السياحي بما في ذلك الخدمات والاستقبال وكل ما يهم الارشاد السياحي وهو ما ينصهر ضمن برنامج الجودة الشاملة للقطاع لهذه السنة.



وأوضح بلحسين ان مكاتب الإرشاد ستوفر الإجابات عن تساؤلات السائح وتقترح برمجة لزيارته للجزيرة وللمواقع الطبيعية والتاريخية بها، خاصّة، وأنّها مدرجة بقائمة التراث العالمي لليونسكو.



وأبرز أهميّة تعميم مكاتب الإرشاد بكل الجهات السياحية بالبلاد لتقديم خدمات الارشاد والمعلومة الصحيحة للسائح ودعوته لاكتشاف المزيد من المناطق وعيش تجارب مختلفة وهو "ما يستوجب من هذه المكاتب أن تكون ملمّة بكل المعلومات وتحيينها باستمرار".



واعتبر خلال حفل التدشين بحضور والي مدنين والمديرة المساعدة للتعاون الدولي بسفارة سويسرا في تونس، أنه بقدر أهمية الوسائل الرقمية والترويج الرقمي "إلا أنّ التواصل البشري المباشر ضروري ودوره يظل أساسيا في التواصل وفي تحسين الواقع والعرض السياحين ببلادنا".



ويأتي مكتبا الارشاد السياحي بجربة، الذين يندرجان ضمن التعاون بين جامعة التصرف في الوجهة السياحية جربة وبلديتي حومة السوق وميدون، تعزيزا لجهود شبكة مكاتب الإرشاد السياحي التابعة للديوان الوطني التونسي للسياحة بهدف مزيد التعريف بالوجهات السياحية وتوفير المعلومات الدقيقة والمحينة لزوّار الجزيرة وتمكينهم من خوض تجربة سياحية وثقافية مميزة، وفق حمدى عبد اللاوي، المدير التنفيذي لجامعة التصرّف في الوجهة السياحية جربة.



وأفاد عبد اللاوي بأنّ هذه المكاتب ستوفر، إلى جانب المعلومة السياحية ومختلف المحامل الترويجية، منتوجات تذكارية من الصناعات التقليدية لتكون بمثابة واجهة للصناعات التقليدية تعرض نماذج من الابتكارات الحرفية ما يعرّف بمنتوج الصناعات التقليدية ويوفر في الان ذاته دخلا ماديا ضمانا لديمومة هذا المرفق.



وأكد، في السياق ذاته، أهميّة تعزيز هذه المكاتب بأخرى في منطقة قلالة من معتمدية جربة أجيم وبالرياض من معتمدية جربة حومة السوق. وشدد على اهمية دورها في التواصل المباشر مع السائح دعما للوسائط التكنولوجية الحديثة ومنها موقع الواب لوجهة جربة والتطبيقة جربة 360.