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نسبة النجاح في مناظرة السيزيام دورة 2024 تبلغ 39.67 بالمائة و تلميذة من ولاية القصرين تتحصل على أعلى معدل على المستوى الوطني

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 14:01 قراءة: 0 د, 44 ث
      
بلغت نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام" دورة 2024، 39.67 بالمائة، ليبلغ عدد الناجحين 19 الف و607 تلميذا من بين 49 الف و421 اجتازوا المناظرة وفق ما أعلن عنه، اليوم الجمعة، مدير الإعلام والاتصال بوزارة التربية منذر عافي.

وأضاف عافي ، في تصريح ل(وات)، أن 3680 تلميذا تمكنوا من التوجه الى الإعداديات النموذجية، علما وأن طاقة الاستيعاب لهذه السنة الدراسية بالمدارس الإعدادية النموذجية الموزعة على مختلف جهات البلاد تبلغ 3850 مقعدا.

...


ولفت الى ان التلميذة لينة بنت علي حقي من المدرسة الإبتدائية الخاصة الروابي بولاية القصرين قد تحصلت على أعلى معدل على المستوى الوطني يتمثل في 19.65 من عشرين.


والجدير بالذكر أن نسبة النجاح بمناظرة السيزيام خلال الدورة الحالية شهدت إرتفاعا مقارنة بدورة 2023 التي لم تتجاوز فيها نسبة النجاح 36.15 بالمائة.

يذكر أن يوم الأحد الموافق ل 7 جويلية 2024 سيكون موعد إعلان نتائج مناظرة السيزيام دورة 2024 في المدارس.


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