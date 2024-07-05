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اتحاد الفلاحة يدعو الحكومة إلى الإاسراع باتخاذ إجراءات استثنائية لإضفاء مرونة أكبر في تطبيق سلّم تعيير الحبوب

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 14:04 قراءة: 0 د, 54 ث
      
دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الجمعة، الحكومة إلى الإسراع باتخاذ إجراءات استثنائية لإضفاء مرونة أكبر في تطبيق سلّم تعيير الحبوب، اعتبارا إلى الأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها قطاع الحبوب في تحقيق الأمن الغذائي وبلوغ الإكتفاء الذاتي من هذه المادة.

وحثّّ اتحاد الفلاحة، في بيان صادر عنه،" على إقرار سعر يراعي جهود الفلاحين وتضحياتهم، ويأخذ بعين الإعتبار تأثيرات الظروف الطبيعية القاهرة التي لادخل للمنتجين فيها، وهو ما سيسمح بالتخفيف من انعكاس تدني الجودة على الأسعار".

...

ولفت في هذا الصدد، إلى مدى تأثير تدني الجودة على أسعار الحبوب، وما له من انعكاس سلبي على مداخيل الفلاحين والزيادة في تقهقرها.

وذكر اتحاد الفلاحة، بالتأثير السلبي لانحباس الأمطار وإرتفاع درجات الحرارة، بشكل غير مسبوق خلال شهري مارس وأفريل الماضيين، على الإنتاج من حيث الكمّ والجودة، فضلا عن تواصل الجفاف وتتالي سنوات الإجاحة وتراكم خسائر الفلاحين بسبب تأثيرات التغيرات المناخية.
وطالب في هذا الصدد، بالعمل على جبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين المجاحين، وتيسير الإجراءات والإسراع بصرف التعويضات قبل إنطلاق الموسم، مع مزيد الإحاطة بهم ودعمهم للحد من خسائرهم المتفاقمة وحفزهم على مواصلة النشاط والبذل والحفاظ على حلقة الإنتاج باعتبارها صمّام الأمان الحقيقي للأمن الغذائي.


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