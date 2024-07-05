رزنامة الانتخابات الرئاسية 2024

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أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مساء أمس الخميس عن رزنامة الانتخابات الرئاسيّة المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر القادم وفيما يلي مختلف محطاتها :



التسجيل الآلي للناخبين بالداخل والخارج : يوم 5 جويلية





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وضع القائمات الأولية للناخبين على ذمة العموم : 6 و7 جويلية



حملة التحيين الحر للتسجيل للانتخابات الرئاسية : من 8 إلى 22 جويلية (15 يوما )

ضبط القائمة النهائية للناخبين : 23 جويلية



انطلاق الفترة الانتخابية : 14 جويلية



فترة تقديم الترشحات : من 29 جويلية إلى 6 أوت (9 ايام)



الإعلام بقرارات البت وتعليق قائمة المترشحين المقبولين أوليا : 11 أوت



حملة التحيين الحر للتسجيل للانتخابات الرئاسية (الفترة الاستثنائية) : من 12 أوت إلى 20 سبتمبر (40 يوما)



أخر أجل لسحب الترشحات للمترشحين : 2 سبتمبر



الإعلان عن القائمة النهائيّة للمترشحين : 3 سبتمبر



الحملة الانتخابية الرئاسية بالخارج - الدورة الأولى : من 12 سبتمبر إلى 2 أكتوبر (21 يوما)



الحملة الانتخابية الرئاسية بالداخل - الدورة الأولى من 14 سبتمبر إلى 4 أكتوبر (21 يوما)



الصمت الانتخابي بالخارج : 3 أكتوبر

اليوم الأول للاقتراع بالخارج : 4 أكتوبر

اليوم الثاني للاقتراع بالخارج : 5 أكتوبر



الصمت الانتخابي بالداخل : 5 أكتوبر



الاقتراع للانتخاب لانتخابات الرئاسية - الدورة الأولى: الأحد 6 أكتوبر



إعلان النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية من 7 إلى 9 أكتوبر



التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية (الدورة الأولى): من 8 إلى 9 نوفمبر