من "عطيل" علي بن عياد إلى "عطيل" حمادي الوهايبي: مهرجان الحمامات الدولي يحتفي بستينيّة تأسيسه

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يُرفع الستار في سهرة الليلة 5 جويلية على فعاليات الدورة 58 لمهرجان الحمامات الدولي (5 جويلية - 3 أوت 2024) بعرض يحمل عنوان "عطيل ...وبعد" من إخراج حمادي الوهايبي، عن نص لبوكثير دومة (نص أصلي للكاتب الأنقليزي "ويليام شكسبير")، وهو عمل من إنتاج المركز الثقافي الدولي بالحمامات.



ويؤدّي الأدوار في هذا العمل الممثلون مهذب الرميلي ونور الدين الهمامي ومحمد شوقي خوجة وبهرام العلوي وسامية بوقرة وإباء الحملي وفاتن الشوابي.





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ويُسجّل العرض مشاركة خاصة للفنان أحمد الماجري ويتضمن لوحات كوريغرافية بإمضاء ريان سلام وشيماء ارحاولية بمساهمة قيس بولعراس.

ويعتمد المخرج حمادي الوهايبي على مقاربة إخراجية جديدة خارج سياق الأسلوب الكلاسيكي للمسرحية، إذ أعاد صياغة الواقع وترتيب الأحداث وتشكيل مصائر الشخصيات على إيقاع ثنائيات الخير والشر، الحب والكره، الانفتاح والتعصب، العنصرية وقبول الآخر، لتتماشى مع الإشكاليات المطروحة عالميا في الواقع الراهن.

ويندرج هذا العمل الجديد "عطيل...وبعد"، في سياق احتفال مهرجان الحمامات الدولي بذكرى مرور 60 سنة على تأسيسه. وقد اختار القائمون على المهرجان إعادة إنتاج مسرحية "عطيل" ليعود المهرجان بروّاده إلى ذكرى تأسيسه سنة 1964 حيث تمّ افتتاحه بمسرحية "عطيل" التي أخرجها المسرحي علي بن عياد (1930 - 1972) وتقمّص خلالها أيضا دور "ياغو".

وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان الحمامات الدولي دأب منذ تأسيسه على افتتاح دوراته بعرض مسرحي، مع تخصيص مساحة هامة من البرمجة للعروض المسرحية التونسية والدولية.

وتسجّل هذه الدورة أيضا 5 عروض مسرحية أخرى هي مونودرام "البوابة 52" لدليلة مفتاحي و"بينومي S+1" لعزيز الجبالي ومسرحية "رقصة سماء" لطاهر عيسى بن العربي، و"ألباتروس" للشاذلي العرفاوي ومسرحية "البخارة" لصادق الطرابلسي.



وتقترح الدورة 58 لمهرجان الحمامات الدولي على جمهورها 23 عرضا من أنماط موسيقية مختلفة على غرار الريغي والجاز والموسيقى التونسية والشرقية من بلدان تونس والجزائر وفلسطين ولبنان وسوريا ومالي واسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا .