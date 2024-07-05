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مهرجان ليالي المسرح الحر  الدولي بالأردن/ التونسيان مروان الميساوي وهيثم المومني يفوزان بالجائزة الذهبية لأفضل أداء تمثيلي

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 10:44 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تحصل الممثلان التونسيان مروان الميساوي وهيثم المومني على الجائزة الذهبية لأفضل أداء تمثيلي ضمن فعاليات الدورة 19 من مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي بالأردن عن دوريهما في مسرحية "11/14" للمخرج معز القديري.

وأكدت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ بالمناسبة، أن الفوز بمثل هذه الجوائز القيمة يعد تتويجا للمسرح التونسي الذي يتميز بتاريخ عريق خطت أمجاده مواهب تونسية متميزة، وأثبت ريادته على المستوى العربي منذ عقود وإلى اليوم.
وجدير بالذكر أن مسرحية (11/14) من إنتاج مسرح أوبرا تونس، عن نص لهيثم المومني وماهر مصدق، وسينوغرافيا صبري العتروس، وتطرح التقلبات النفسية المتضاربة في شخصية الإنسان، التي تجمع بين القوة والضعف والحب والكراهية. وهو عمل مستوحى من مسرحية "4:48 psychose ذهان" للكاتبة المسرحية البريطانية سارا كاين Sarah Kane.


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