المدير العام لمنظمة العمل الدولية يبدي استعداد المنظمة لفتح آفاق للتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال النهوض بذوي الاعاقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6686ff4e9df6c7.04730911_klijmgonepqfh.jpg width=100 align=left border=0>

أبدى المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غلبرت انغبو، اليوم الخميس، لدى زيارته الى المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة، استعداد المنظمة لفتح آفاق للتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا المجال، مثمنا التجربة التونسية في مجال الإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة.



وأتاحت الزيارة، حسب بلاغ نشر عشية اليوم على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي " ميتا" (فايسوك سابقا)، للمدير العام لمنظمة العمل الدولية التعرف على أنشطة المركز المتعلقة بتنفيذ برامج التربية المختصّة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الاندماج في المسار الدراسي العادي ودوره في إنجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين في مجال الإعاقة.





...



كما اطلع على أجنحة المركز وتعرف على ورشات التكوين والتأهيل لفائدة منظوريه، والتقى بالمناسبة بخديجة الجلولي صاحبة إعاقة عضوية، وباعثة مشروع صناعة سيارة كهربائية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة