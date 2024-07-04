قبلي: انطلاق تنفيذ البرنامج الصيفي لتدريس اللغة العربية لابناء التونسيين بالخارج

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انطلقت المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج في تنفيذ البرنامج الصيفي للديوان المتمثل في الدورة 29 لتدريس اللغة العربية لفائدة ابناء التونسيين بالخارج خلال العودة الصيفية الذي ينتظم بالتعاون مع وزارة التربية تحت شعار "بلغتي اعتز".

واوضحت المندوبة الجهوية لديوان التونسيين بالخارج فاطمة ميزان، صباح اليوم الخميس لصحفي "وات" ان هذا البرنامج الذي يساهم في ترسيخ روح الانتماء لدى الاجيال الناشئة للهجرة، يجد اهتماما كبيرا من قبل الديوان الذي يعمل سنويا على انجاحه وتمكين اكبر عدد من الراغبين في دراسة اللغة العربية من الالتحاق بالمراكز التي يتم فتحها باغلب الولايات.

واضافت ميزان ان ولاية قبلي، تشهد خلال هذه الصائفة فتح مركزين الاول بالمدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 بمعتمدية سوق الاحد، والثاني بالمدرسة الابتدائية الكبرى بمنطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية، واشارت الى امكانية فتح مراكز اخرى بالجهة في صورة توفر العدد الكافي لفتحها، حيث لا يقل عدد المشاركين الراغبين في التسجيل بكل مركز عن 10 اشخاص

واكدت ان فتح هذه المراكز يتم بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية كما تم التنسيق مع المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية لتنظيم عدد من الزيارات الميدانية لبعض المواقع الاثرية بالولاية على غرار متحف الصحراء بدوز ومدينة قبلي القديمة الى جانب التنسيق مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة لاعداد انشطة مشتركة تساهم في تاثيث مساحات ترفيهية خلال حصص دروس اللغة العربية بالنسبة لابناء التونسيين بالخارج



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يشار الى ان البرنامج الذي ضبطته المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج انطلق منذ مطلع شهر جويلية الجاري وسيتواصل الى موفى شهر اوت المقبل بمعدل 4 اسابيع تدريس متتالية لكافة المشاركين يتم ضبطها حسب خصوصيات المنطقة ونسق عودة ابناء التونسيين بالخارج