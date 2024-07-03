المنستير: 16 مهرجانا وتظاهرة ثقافية خلال صائفة 2024 (المندوب الجهوي للشؤون الثقافية)

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تعيش العديد من مدن ولاية المنستير من 11 جويلية إلى 25 أوت 2024 على وقع 11 مهرجان صيفيا وعديد الليالي الصيفية والأيام الثقافية وفق ما أفاد اليوم وكالة تونس أفريقيا للأبناء المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير شكري التليلي .

وتبدأ المهرجانات الصيفية مع الدورة 33 لمهرجان سعيد بوبكر بالمكنين من 11 جويلية إلى 25 أوت، يليها مهرجان المنستير الدولي في دورته 51 من 17 جويلية إلى 13 أوت 2024، والدورة الأولى لليالي طبلبة من 17 جويلية إلى 13 أوت 2024.



وتنظم جمعية مهرجان أم الزين للتراث الشعبي بجمال الدورة 4 لمهرجان "أم الزين "الدولي بجمال من 18 جويلية إلى 19 أوت، وتنظم جمعية المهرجان الوطني للزربية بقصيبة المديوني الدورة 41 للمهرجان الوطني للزربية والحرف الفنية بقصيبة المديوني من 24 جويلية إلى 17 أوت 2024 في حين تنظم جمعية جذور وآفاق بمنزل الخير الدورة الرابعة لمهرجان طريق السلطانية بمنزل خير. وتنظم جمعية مهرجان ابن سعيد الحجري الدورة 32 للمهرجان الصيفي ابن سعيد الحجري من 31 جويلية إلى 10 أوت المقبل.



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ويعيش عشاق الشعر على وقع الدورة 19 للمهرجان العربي للشعر العمودي بعميرة الحجاج الذي تنظمه جمعية الأدب والفنون بعميرة الحجاج من 9 إلى 11 أوت 2024. كما يتابع الجمهور فعاليات المهرجان الصيفي سيدي عامر المزوغي في دورته 21 من 10 إلى 18 أوت 2024 الذي تنظمه جمعية التنشيط والمهرجانات بسيدي عامر.

وتواصل الغرفة الفتية الاقتصادية بخنيس تنظيم الأيام الثقافية بخنيس في دورتها الرابعة من 11 إلى 15 أوت 2024، وتنظم جمعية أبولون للثقافة والفنون بقصر هلال الدورة 11 لمهرجان فنون الشارع بقصر هلال من 11 إلى 18 أوت 2024.

ويكون الجمهور بالمصدور على موعد من 15 إلى 18 أوت المقبل مع مهرجان سيدي المايل بالمصدور، ويتابع الجمهور بمسجد عيسى الدورة الثالثة لمهرجان عيسى ابن مسكين من 15 إلى 23 أوت 2024، وتقام ببني حسان الدورة 37 لمهرجان سيدي سالم ببني حسان. ولجمهور بنبلة موعد مع دورة تأسيسية لليالي أوزيتا الصيفية من 21 إلى 25 أوت 2024 وهي تظاهرة تنظمها الغرفة الفتية الاقتصادية ببنبلة.

وبرمجت جمعية العطاء المسرحي بالساحلين الدورة الأولى لأيام الساحلين الصيفية من 9 إلى 15 أوت 2024 .

وتتميز مختلف المهرجانات والتظاهرات الثقافية بثراء فقراتها المتنوعة التي تجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية وفيها البعد الثقافي باستثناء مهرجان سعيد بوبكر بالمكنين الذي "فيه توجه تجاري بامتياز" حسب شكري التليلي.

وبين المصدر ذاته أن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير تلقت ثمانية عروض متنوعة من وزارة الشؤون الثقافية ستتولى توزيعها على المهرجانات بالجهة إلى جانب أنّ المندوبية ستتولى كعادتها دعم جل المهرجانات أو التظاهرات الثقافية السالف ذكرها بعرضين أو ثلاثة عروض وستوفر على الأقل مجموع ما بين 15 أو 20 عرضا حسب المندوب الجهوي للشؤون الثقافية.

وأفاد شكري التليلي أنّ جمعية مهرجان سعيد بوبكر بالمكنين لم تتقدم بمطلب للحصول على منحة سواء من وزارة الشؤون الثقافية أو من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.

وكان جمهور المهرجانات بولاية المنستير واكب خلال الصائفة الماضية مجموع 141 عرضا منها 52 عرضا موسيقيا و24 مسرحيا و65 نشاطا مختلفا. وبلغ دعم وزارة الشؤون الثقافية للمهرجانات الصيفية لسنة 2023 بالجهة 194 ألفا و768 دينار ودعم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية 115 ألفا و400 دينار حسب ذات المصدر.