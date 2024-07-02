اتفاقية شراكة بين مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة وجمعية "مرام" لإحداث قسم للأمراض السرطانية للأطفال

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انتظم، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الصحة، موكب توقيع اتفاقية اطارية للشراكة بين المستشفى الجامعي "عبد الرحمان مامي" للأمراض الصدريّة بأريانة وجمعيّة "مرام"، تتمثّل في مشروع بناء قسم للأمراض السّرطانيّة للأطفال بالمستشفى.



وتولى توقيع هذه الاتفاقية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، المدير العام للمستشفى الجامعي "عبد الرحمان مامي" للأمراض الصدرية بأريانة كمال العجمي ورئيسة جمعية "مرام" منال الغربي، بحضور وزير الصحة علي المرابط ومدير وعام الهياكل الصحية العمومية طارق بن ناصر.

وأكد وزير الصحة بالمناسبة أهمية هذه الاتفاقية التي ستمكن من دعم جهود الإحاطة والتعهد بالأطفال مرضى السرطان من خلال مركز مختص يقدم خدمات علاجية بأحدث التقنيات.



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وقال الوزير إن هذا المشروع يعتبر مكسبا لمستشفى "عبد الرحمان مامي" ولقطاع الصحة بصفة عامة، مشيرا إلى أنه سيكون نموذجا تسعى الوزارة إلى تعميمه في مؤسسات استشفائية أخرى.

من جهة أخرى، أكد وزير الصحة أنّ الوزارة حريصة على مزيد تحسين وتقريب الخدمات الصحية ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة في أفق 2050.

من جانبها أكدت، رئيسة جمعية "مرام" التزام الجمعية بمواصلة معاضدة جهود وزارة الصحة في المجالات الصحية والاجتماعية وبالخصوص البرامج والمبادرات التي تهدف إلى توفير ظروف أفضل لرعاية الأطفال مرضى السّرطان ومؤازرة عائلاتهم.



