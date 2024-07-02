مسار إدراج ثلاثة مواقع تونسية ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لم يحرز أي تقدم

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لم يحرز مسار تسجيل كل من المحمية الطبيعية "الفايجة " (17 كلم عن غار الدماء/جندوبة) وجبل السرج بمعتمدية برقو (سليانة) وجزيرة قوريا (قبالة سواحل مدينة المنستير على بعد حوالي 18 كم عرض البحر) في تونس، بالقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، أي تقدم، حسب ما علمته وكالة تونس إفريقيا للأنباء من أعضاء اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الذين شاركوا في أشغال المنتدى الإفريقي الأول لصون الطبيعة، الذي انعقد في نيروبي بكينيا، من 26 إلى 28 جوان 2024.



وقال المدير العام لمركز التعاون بمنطقة البحرالأبيض المتوسط التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ماهر محجوب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في هذا الشأن، أن "المركز (IUCN-MED) وقع اتفاقية مع مكتب الصندوق العالمي للطبيعة لمنطقة شمال إفريقيا/تونس، لدعم القائمين على عملية تسجيل المواقع الثلاثة المرشحة".





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وكان من شأن إحراز المواقع التونسيّة الثلاثة هذه العلامة الدولية (القائمة الخضراء)، التي أطلقت في عام 2014، أن يساعد القائمين على مشاريع حفظ المحميات والمواقع الطبيعية في تونس على الحصول على الموارد المالية اللازمة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الثروة الطبيعية والتنوع البيولوجي في البلاد.



كما أن من شأن الادراج بالقائمة الخضراء أن يوفر لتونس اعترافاً دولياً وضماناً بأن مناطقها المحمية تدار بشكل عادل وفعال وأن لهذه المواقع تأثيرات إيجابية على الطبيعة وعلى المجتمع.



يعد طلب الانضمام إلى القائمة الخضراء مبادرة طوعية من قبل الإدارة العامة للغابات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، التي تعود لها إدارة هذه المواقع الطبيعية.

ويفرض إدراج أي موقع ضمن القائمة الخضراء، توفر 17 معيارا للتميز على مستوى الحوكمة والإدارة والتخطيط ونتائج الحفظ.



بالنسبة لمنطقة المغرب العربي، هناك موقعان فقط في الجزائر وموقعان في المغرب مرشحين حاليا للإنضمام لهذه القائمة.

وتم إلى حد الآن، إدراج 77 موقعًا حول العالم في القائمة الخضراء، التي يتم تحيينها كل سنة، وأغلب هذه المواقع توجد في فرنسا.

