وزيرة النقل تدعو الى تركيز وحدات لصنع وسائل النقل النظيفة والصديقة للبيئة

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دعت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل، سارة الزعفراني، الثلاثاء، خلال جلسة عمل للتباحث في سبل التعاون في التنقلات الكهربائية مع رئيس مجمع البدر والرئيس المدير العام لشركة "هيليو كارز"، رفيق بن عياد، والمدير العام لمجمع البدر، لسعد مرابط، بمقر الوزارة، الى تركيز وحدات لصنع وسائل النقل النظيفة كالحافلات بتونس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اطار برامج الاعتماد التدريجي على وسائل نقل صديقة للبيئة.



وأكّدت الزعفراني، وفق بلاغ لوزارة النقل، الحرص على الإرتقاء بمنظومة النقل العمومي الجماعي والحضري تحديدا، في إطار الإنسجام مع سياسة الدولة القائمة على التحول الطاقي والإيكولوجي من خلال الاعتماد التدريجي على وسائل نقل صديقة للبيئة على غرار النقل الحديدي والحافلات الكهربائية و"المونوراي".





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وأوصت الوزيرة، خلال الجلسة، التي حضرها الرؤساء المديرون العامون لشركة نقل تونس والوكالة الفنية للنقل البري وشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة فضلا عن شركة البحيرة للإستثمار، بضرورة التسريع بإنجاز الدراسات الضرورية لتجسيم هذه التوجهات.