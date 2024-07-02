منير راشد يدرب الملعب القابسي

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تعاقد الملعب القابسي مع المدرب منير راشد للاشراف على فريق اكابر "الستيدة "خلال الموسم المقبل ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وكان منير راشد تولى تدريب محيط قرقنة في الموسم الماضي وقاده الى ضمان البقاء وذلك بعد ان درب مستقبل قابس مع انطلاق الموسم نفسه.

وسيعود راشد الى قابس لتدريب "الستيدة" بعد ان درب "الجليزة" .





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ويذكر ان اللاعب السابق للترجي الجرجيسي و الترجي التونسي منير راشد سبق له ان درب ايضا فرقا في الرابطة المحترفة الاولى والثانية على غرار الترجي الجرجيسي وقاده للصعود في تجربة سابقة واولمبيك مدنين.كما خاض تجارب تدريبية مع فرق من الخليج



