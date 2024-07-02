بنزرت: ضبط جملة من الإجراءات الجهوية لمزيد تنظيم قطاع النقل غير المنتظم للأشخاص

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انتظمت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية بنزرت، جلسة عمل خصّصت لضبط مجمل الاجراءات المستوجبة من أجل مزيد تنظيم قطاع النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص، وتم التفاهم خلالها على فضّ الاشكاليات الهيكلية والطارئة العالقة في المجال وذلك بشكل توافقي بين جميع الحضور وفي إطار النصوص القانونية.

كما تم خلال الجلسة التي أشرف عليها رئيس المجلس الجهوي للنقل والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، الاتفاق على وضع روزنامة شاملة لجلسات العمل التي ستخصص للنظر في الحلول الجماعية المقترحة لفض مجمل المشاغل المهنية والادارية واللوجستية لأهل القطاع بما من شانه مزيد تنظيم المجال والرفع من مستوى خدماته الموجهة للمواطنين وضمان مردوديته الاقتصادية والاجتماعية.

وتشمل الروزنامة تحديد موعد جلسة اللجنة الجهوية لتطهير القطاع يوم 9جويلية الجاري، وعقد إجتماع اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل يوم 11 جويلية الجاري، سيشفع في ختامه بتحديد موعد إجتماع اللجنة الجهوية الفنية على ان لا يتجاوز موعده غرة اوت المقبل 2024، والتي سيتم فيها تحديد الحاجيات وتوجيه مراسلات في الغرض لوزارة النقل.

وتم النظر خلال الجلسة في ملفات الاسناد، وحاجيات الجهة من الرخص الجديدة، وتسوية ملف الارامل بشأن رخص النقل الريفي، والنظر في ملف تحيين مناطق الجولان، وملف التاكسي الجماعي، وسبل الاعداد الجيد لعقد جلسة اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل وغيرها من المشاغل والمطالب.



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يذكر أن الجلسة انتظمت بحضور الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد، والمدير الجهوي للنقل أنور الدريدي، ورئيس منظمة الاعراف هشام الشريف، وبقية ممثلي المهنة رؤساء وأعضاء غرف النقل الريفي والتاكسي واللواج المنضوين تحت لواء الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وممثلي السواق المنضوين تحت لواء المنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل، علاوة على ممثلي الشركة الجهوية لنقل المسافرين، والمنظمة التونسية للنقل والخدمات.