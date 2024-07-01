اتفاق على تفعيل المنظومة المعلوماتية " إدامة" لمتابعة مشاريع التعاون الدولي

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تم اليوم الاثنين، خلال جلسة عمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني، الاتفاق على تفعيل المنظومة المعلوماتية "إدامة" لمتابعة مشاريع التعاون الدولي والشروع في إعداد خطة عمل تنفيذية لانطلاق عمل وحدة متابعة المشاريع فضلا عن تحيين جرد كامل لمشاريع التعاون الدولي حسب مجالات تدخل الوزارة



وتهدف وزارة التشغيل من خلال إحداث المنظومة المعلوماتية "إدامة" إلى توفير لوحة قيادة لمشاريع التعاون الدولي والإعداد لتركيز مكتب للتصرف والمتابعة والتقييم للمشاريع لضمان حوكمة ومتابعة ناجعة وفعالة لمشاريع التعاون الدولي.



وتهدف وزارة التشغيل من خلال إحداث المنظومة المعلوماتية "إدامة" إلى توفير لوحة قيادة لمشاريع التعاون الدولي والإعداد لتركيز مكتب للتصرف والمتابعة والتقييم للمشاريع لضمان حوكمة ومتابعة ناجعة وفعالة لمشاريع التعاون الدولي.

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وتم، خلال جلسة العمل ، عرض أهم مشاريع التعاون الدولي التي تم تضيمنها في منظومة إدامة وعددها 26 مشروعا نشطا حاليا بالإضافة إلى التطرق إلى أهم الصعوبات والاشكاليات التي تعترض هذه المنظومة ومناقشة مقترحات تجاوزها وتطويرها، حسب ما جاء في بلاغ نشر عشية اليوم الاثنين على الصفحة الرسمية لوزارة التشغيل على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".



وأكّد وزير التشغيل والتكوين المهني، لطفي ذياب، لدى إشرافه على هذه الجلسة، على أنّ الوزارة تعمل على حوكمة التصرف في البرامج والمشاريع المنجزة في اطار التعاون الدولي بما يتيح مزيد تصويب تدخلاتها في اتجاه الارتقاء بآثارها على الفئات المستهدفة





وستساعد "إدامة " على متابعة وتقييم مختلف برامج ومشاريع التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين بهدف استشراف مجالات تعاون جديدة واستباق الحلول العملية لضمان نجاحها وحوكمة التصرف في المالية العمومية والاستجابة لتطلعات الشباب الباحثين عن شغل أو الراغبين في بعث مشاريع أو الإنخراط في المنظومة الوطنية للتكوين المهني، حسب بلاغ سابق للوزارة.