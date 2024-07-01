طلبات الترشح لشراء 66 بالمائة من شركة "اوبكار " للتامين لاتزال مفتوحة إلى يوم 10 جويلية 2024

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تنتهي المهلة الجديدة لايداع مطالب الترشح لشراء 66 بالمائة من راس مال شركة اتحاد الإسناد والإرشاد في التأمين وإعادة التأمين "أوبكار" يوم 10 جويلية 2024.





وكانت الكرامة القابضة مددت منتصف شهر جوان 2024 آجال قبول مطالب الترشحعلى إثر انتهاء المهلة الاولي يوم 24 جوان 2024 علما وأن هذا الطرح يعد الاول خلال سنة 2024



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وتعتزم الكرامة القابضة التفويت بالبيع في 50 بالمائة من مساهمات الدولة في راس مال "اوبكار " و 16 بالمائة لحساب أشخاص طبيعيين عن طريق طلب عروض من أجل الوصول الى مستثمر قادر على المساهمة في تطوير نشاطها الشركة



وتأسست "اوبيكار" خلال جويلية 1994 على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة ويبلغ رأس مالها الحالي 250000 دينار بقيمة دنانير للحصة الواحدة.





وقامت إدارة الشركة من خلال خبرتها في الاستشارات والوساطة في التأمين وإعادة التأمين، بتنويع محفظتها مما مكنها من تعزيز نمو مستمر لنشاطها.



يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ، تطرق خلال اجتماعه يوم 7 ديسمبر 2023 بوزيرة العدل ليلى جفال الى المسائل المتعلقة بالتجاوزات المسجلة في مؤسسة "الكرامة القابضة".