وزارة تكنولوجيات الاتصال تطلق طلب عروض متعلق بتوفير خدمات الجيل الخامس

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أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال طلب عروض متعلق بإسناد إجازات لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات في تونس لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الخامس، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المتعلقة بالتهيئة الرقمية للتراب الوطني بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعميم التغطية العالية التدفق على كامل التراب الوطني.



ودعت الوزارة، في بلاغ لها الأحد، الراغبين في المشاركة الى تقديم العروض بشكل إلزامي إلى مكتب الضبط للوزارة في أجل أقصاه يوم 02 سبتمبر 2024 على ان يتم فتح العروض بصفة علنية، اذ سيتم فتح الظروف التي تحتوي على الملف الإداري والمالي والتقني والاقتصادي خلال جلسة عامة يدعى إليها جميع المتقدمين، ستُعقد يوم 02 سبتمبر 2024.





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علما ان تونس تعد ثلاثة مشغلين لشبكات الاتصالات الجوالة العمومية (من الجيل الثاني والثالث والرابع) متواجدين في السوق وهم

اتصالات تونس وأوريدو تونس وأورنج تونس. علاوة على مشغلان لشبكات الجوال الافتراضية و مزودو خدمة الإنترنت ( أورنج تونس للإنترنت ، غلوبال نت وتوبنت ، بي، نتي ،هيكزابايت، نكست ستيب، الوكالة التونسية للإنترنت).

.وحسب الوزارة (الهيئة الوطنية للاتصالات 29 فيفري 2024) ، يقدر اجمالي المشتركين في الهاتف الجوال 16,258,517 بنسبة 136.5 بالمائة و الإنترنت الجوالة 11,583,616 بنسبة 97.2 بالمائة.



علما ان الحكومة أحدثت لجنة خاصة، على مستوى تكنولوجيات الاتصال، مكلفة بإعداد المراحل التحضيرية لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الخامس في تونس على ان يتم اختيار المؤسسات بعد الدعوة إلى المنافسة وفق طلب عروض دولي مفتوح.



وصدرت التفاصيل المتعلقة بتركيبة اللجنة وكذلك طريقة اختيار المؤسسة، التي ستتولى إقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الخامس، بالرائد الرسمي عدد 79 لسنة 2024 على شكل قرار صادر عن وزير تكنولوجيات الاتصال.



وتضبط هذه اللجنة الشروط الإدارية والفنية المنطبقة على إسناد الإجازة او إجازات لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الخامس والمصادقة على ملف طلب العروض وفتح العروض وفرزها وترتيب العروض.

وكان مجلس وزاري مضيق ، انعقد يوم 13 جوان 2024 صادق على خارطة الطريق المقترحة لاطلاق خدمات الجيل الخامس في تونس واحداث لجنة مكلفة باعداد المراحل التحضيرية لاسناد الاجازات، ليتم بذلك الانطلاق الفعلي في تسويق هذه الخدمة بداية من سنة 2025

