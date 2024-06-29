تنظيم تظاهرة في شكل لمسة وفاء في اربعينية الفنان الراحل بلقاسم بوقنة

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ببادرة من عدد اهالي منطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ودار الثقافة محمد المرزوقي بدوز ودار الثقافة ابن الهيثم بقبلي الى جانب اذاعة منارات دوز اف ام تحتضن المدرة الكبرى بالقلعة عشية السبت تظاهرة تكريمية في شكل لمسة وفاء في اربعينية الفنان الراحل بلقاسم بوقنة الذي توفي يوم الاحد 5 ماي 2024
واوضح رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية فتحي بالعربي صباح اليوم لوات ان هذه التظاهرة تمثل لمسة وفاء لروح الفنان بلقاسم بوقنة الذي اثرى الذاكرة الشعبية بالعديد من الاغاني التي ساهمت في تخليد التراث اللامادي لكبار شعراء الجهة والتعريف بقصائد باتت تردد داخل وخارج البلاد مشيرا الى ان المسيرة الفنية التي انتهجها الفنان بلقاسم بوقنة جعلته متفردا في طابع فني مميز لاقى استحسان واعجاب جميع من سمعه
واوضح رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية فتحي بالعربي صباح اليوم لوات ان هذه التظاهرة تمثل لمسة وفاء لروح الفنان بلقاسم بوقنة الذي اثرى الذاكرة الشعبية بالعديد من الاغاني التي ساهمت في تخليد التراث اللامادي لكبار شعراء الجهة والتعريف بقصائد باتت تردد داخل وخارج البلاد مشيرا الى ان المسيرة الفنية التي انتهجها الفنان بلقاسم بوقنة جعلته متفردا في طابع فني مميز لاقى استحسان واعجاب جميع من سمعه
واضاف فتحي بالعربي ان هذه التظاهرة ستفتتح بعرض شريط وثائقي قصير من اعداد اذاعة منارات دوز اف ام بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية يبرز جوانب كبيرة من حياة الفنان بلقاسم بوقنة وخاصة الجوانب التي لا يعرفها محبوه في حياته كرياضي ومربي يعشق مهنة التدريس الى جانب حياته الفنية وما اصدره من اغاني تنهل من قصائد فحول الشعر البدوي
وتتواصل التظاهرة من خلال تقديم سلسلة من المداخلات التي تسلط الضوء على حياة الفنان ومسيرته الفنية من قبل عدد من الباحثين ومن اصدقائه والمقربين منه الذين عايشوا الفنان طيلة مراحل حياته وخاصة في سنواته الاخيرة وسعيه الدؤوب للبحث في المدونة الشعرية البدوية لنفض الغبار على العديد من القصائد التي كادت تنسى لتصبح من ابرز الاغاني التي ترددها الاجيال في مختلف المناسبات وهو ما ساهم في مزيد تثمين التراث اللامادي لهذه الربوع
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