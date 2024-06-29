تنظيم تظاهرة في شكل لمسة وفاء في اربعينية الفنان الراحل بلقاسم بوقنة

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ببادرة من عدد اهالي منطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ودار الثقافة محمد المرزوقي بدوز ودار الثقافة ابن الهيثم بقبلي الى جانب اذاعة منارات دوز اف ام تحتضن المدرة الكبرى بالقلعة عشية السبت تظاهرة تكريمية في شكل لمسة وفاء في اربعينية الفنان الراحل بلقاسم بوقنة الذي توفي يوم الاحد 5 ماي 2024



واوضح رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية فتحي بالعربي صباح اليوم لوات ان هذه التظاهرة تمثل لمسة وفاء لروح الفنان بلقاسم بوقنة الذي اثرى الذاكرة الشعبية بالعديد من الاغاني التي ساهمت في تخليد التراث اللامادي لكبار شعراء الجهة والتعريف بقصائد باتت تردد داخل وخارج البلاد مشيرا الى ان المسيرة الفنية التي انتهجها الفنان بلقاسم بوقنة جعلته متفردا في طابع فني مميز لاقى استحسان واعجاب جميع من سمعه





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واضاف فتحي بالعربي ان هذه التظاهرة ستفتتح بعرض شريط وثائقي قصير من اعداد اذاعة منارات دوز اف ام بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية يبرز جوانب كبيرة من حياة الفنان بلقاسم بوقنة وخاصة الجوانب التي لا يعرفها محبوه في حياته كرياضي ومربي يعشق مهنة التدريس الى جانب حياته الفنية وما اصدره من اغاني تنهل من قصائد فحول الشعر البدوي



وتتواصل التظاهرة من خلال تقديم سلسلة من المداخلات التي تسلط الضوء على حياة الفنان ومسيرته الفنية من قبل عدد من الباحثين ومن اصدقائه والمقربين منه الذين عايشوا الفنان طيلة مراحل حياته وخاصة في سنواته الاخيرة وسعيه الدؤوب للبحث في المدونة الشعرية البدوية لنفض الغبار على العديد من القصائد التي كادت تنسى لتصبح من ابرز الاغاني التي ترددها الاجيال في مختلف المناسبات وهو ما ساهم في مزيد تثمين التراث اللامادي لهذه الربوع