باجة: انعقاد الجلسة التأسيسيّة للشركة الأهلية الفلاحية "الجنة المخفية" بباجة الجنوبية

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انعقدت، اليوم السبت، بمقر بلدية المعقولة بباجة الجنوبية من ولاية باجة، الجلسة العامة التأسيسية لشركة أهلية محلية فلاحية تم الاعلان عن بعثها تحت تسمية "الجنة المخفية" وتحت شعار "الابداع طريقنا "بيد نزرع وبيد نبني وطنا"، وذلك بحضور معتمد باجة الجنوبية، نضال الخشناوي، وعدد من أعضاء المجلس المحلي بباجة الجنوبية، وعدد من مكوّنات المجتمع المدنى والهياكل الادارية وهياكل المساندة والتمويل.



وبيّن رئيس الشركة الاهلية الجديدة، صبري ماكني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم اختيار اسم الجنة المخفية باعتبار ان اراضي ولاية باجة خصبة لكنها غير مستغلة بالصفة المطلوبة، مبرزا أن الشركة تضم 51 مساهما برأس مال يقدر بـ 10 آلاف و200 دينار.

وقال إنه سيتم لاحقا تقديم دراسة مالية وفنية للبنك التونسي للتضامن تتضمن تصوّرات وأفكارا حول مشروع الشركة مؤكدا انه من انتظارات الشركة الحصول على ضيعة فلاحية كبرى لتنفيذ مشروعها، وضمان التقسيم العادل للثروات، والمحافظة على ثروات الجهة فى مجالات تربية الماشية والزراعات الكبرى، وتثمين المنتوجات والمحافظة على الجينات الاصلية للجهة.



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واعتبر ان الشركات الاهلية توفر اطارا اكثر ملاءمة لاستغلال الاراضي الدولية المهملة، معبرا عن امله في تساهم الشركة في تحقيق الامن الغذائي.

وتضمنت فعاليات الجلسة التأسيسية استفسارات وتساؤلات مختلفة حول خطط تطوير الشركات الاهلية، والتعريف بها، وسقف التمويل وعلاقتها بمحاضن المؤسسات، ومراكز الاعمال، وهياكل التكوين والتشغيل، وامكانيات التعاون بينها وبين المموّلين.

وتعزّز الشركة الاهلية المحدثة رصيد ولاية باجة من الشركات الاهلية التي تم الانطلاق فى تأسيسها منذ سنة 2022 ومنها شركة "حلم نفزة " بنفزة والشركة الاهلية الفلاحية "الامتياز" بقبلاط.